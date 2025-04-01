В Екатеринбургском зоопарке родилось три кенгуренка

В Екатеринбургском зоопарке пополнение – родились кенгурята. Три самки рыже-серых валлаби – Молли, Аврора и Бони носят в своих сумках по малышу. Пол детенышей пока не известен, поскольку они пока прячутся у мам.

Как отметили в пресс-службе зоопарка, двое двухмесячных кенгурят уже начали выходить в вольер и присматриваться к окружающей среде. Они еще питаются молоком, но уже начали обнюхивать «взрослую» еду.

Самый маленький детеныш родился месяц назад. Пока он не вылезает из сумки матери, но уже изредка высовывает мордочку.

Увидеть рыже-серых валлаби можно на первом этаже павильона «Центральный».

Фото: Екатеринбургский зоопарк

Екатеринбург, Дарья Деменева

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