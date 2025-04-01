Врачи достали из легкого мужчины металлический колокольчик (ФОТО)

Уральские медики впервые за свою практику извлекли из легкого металлический колокольчик. Изделие с гравировкой «1975» плотно осело в промежуточном бронхе и вызывало у пациента, 40-летнего мужчины, периодические приступы удушья. На лечение ушло несколько недель.

Пациенту помогли медики областного клинического медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. Сложность извлечения предмета была связана с его размером: колокольчик был примерно 2 сантиметра в длину и широту, а высота достигала 3 сантиметров.

«Сложнее всего было определиться с тактикой из-за ряда осложнений. Во-первых, пациент был инвалидом с рождения, сложно предугадать, как он перенесет наркоз. Во-вторых, на фоне наличия инородного тела в бронхе развилась пневмония, поэтому часть времени после госпитализации ушло на то, чтобы частично стабилизировать его состояние антибактериальными препаратами», – рассказал торакальный хирург Сергей Довбня.

Как сообщили в свердловском минздраве, трижды врачи пытались удалить инородное тело при проведении ригидной бронхоскопии, но тщетно, – колокольчик буквально врос в промежуточный бронх правого легкого. Основным этапом операции стали действия, позволившие подобраться к нужному месту, чтобы выделить его из всех измененных в результате пневмонии тканей. Врачи сравнивают свои манипуляции с поведением рыбаков: в стремлении максимально сохранить легкое они пытались подцепить и вытащить колокольчик специальным крючком, но он все время соскальзывал. Терпение и настойчивость помогли торакальным хирургам в конце концов извлечь предмет.

«Подобраться к инородному телу, находящемуся в бронхах, когда в результате пневмонии возник отек тканей, чрезвычайно сложно. Но нашим специалистам удалось выполнить поставленную задачу. Горжусь, что в нашем учреждении на благо свердловчан работают такие профессионалы», – подчеркнула главный врач областного клинического медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Лихачева.

Сейчас состояние мужчины стабилизировалось. По рентгеновским снимкам видно, что пострадавшее легкое полностью расправилось. После курса антибактериальных препаратов и дополнительных наблюдений пациента будут готовить к выписке. Злополучный колокольчик отдадут его близким родственникам. На этом сувенире выгравирован год рождения мужчины: 1975.

«Специалистам областного клинического медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний уже не раз приходилось сталкиваться со случаями вдыхания инородных тел. Чаще всего это были фруктовые, рыбные или куриные косточки. В своеобразном архиве до сих пор хранятся предметы, которые доводилось доставать из легких пациентов, чаще всего с помощью малотравматичной методики бронхоскопии», – рассказали в минздраве.

Фото: минздрав Свердловской области

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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