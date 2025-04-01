«Уральские авиалинии» вернут рейс Екатеринбург – Махачкала

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 24 мая возобновляет полеты по маршруту Екатеринбург – Махачкала – Екатеринбург.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, рейсы U6-83 и U6-84 будут выполняться на Airbus A320. Вылеты запланированы с 24 мая по 25 октября 2025 года ежедневно.

Продажи уже открыты. Стоимость авиабилетов в Махачкалу – от 7800 рублей; в Екатеринбург – от 11 800 рублей.

Билеты можно купить на сайте авиакомпании, в мобильном приложении UralAirlines, в авиакассах и по телефону call-центра 8-800-7700-262.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube