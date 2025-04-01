В Екатеринбурге автомобилистка проехала на красный и сбила ребенка

В Екатеринбурге автомобилистка сбила ребенка на пешеходном переходе – мальчик пересекал проезжую часть на зеленый сигнал светофора, а женщина, соответственно, вылетела на красный. ДТП случилось вчера вечером возле дома на улице Амундсена, 71.
«В результате ДТП мальчик 12 лет с различными травмами доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Со слов матери, в момент ДТП ребенок переходил дорогу пешком, личный самокат катил рядом. Сотрудники полиции установили, что автомашиной Hyundai Creta управляла 50-летняя екатеринбурженка, имеющая стаж вождения 25 лет, к административной ответственности привлекалась 1 раз. Состояние опьянения не установлено, женщина привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст.12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора», – сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.
Проводится проверка по факту наезда на ребенка.
Екатеринбург, Елена Сычева
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