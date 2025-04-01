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Вторник, 1 апреля 2025, 13:15 мск

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Гаишники призвали водителей не спешить «переобуваться»

Госавтоинспекция Свердловской области призывает автомобилистов не торопиться с заменой зимних шин на летние.

В ведомстве напоминают, что ночные заморозки все еще представляют опасность, создавая условия для гололеда на дорогах. Госавтоинспекция советует воздержаться от перехода на летние шины до стабилизации ночной температуры на уровне +5 градусов и выше.

«Средний Урал отличается суровым климатом, где даже в мае возможны резкие похолодания и снегопады. Летняя резина на обледенелой дороге теряет сцепление, что значительно повышает риск аварий. Ваша безопасность на дороге зависит от правильного выбора шин», – подчеркнули в облГАИ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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