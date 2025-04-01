Пыль на дорогах провоцирует приступы аллергии у екатеринбуржцев

Из-за теплой и сухой погоды в Екатеринбурге вблизи автомобильных дорог скапливается пыль, которая смешивается с противогололедными реагентами. Горожане жалуются, что из-за поднимающейся взвеси становится трудно дышать, особенно по вечерам. Тяжелее всего приходится аллергикам, у которых уже сейчас появляются симптомы – насморк, чихание, слезотечение и отеки.

По данным минприроды Свердловской области, на 12 часов 1 апреля в воздухе Екатеринбурга не зафиксировано превышения ПДК вредных частиц. Однако относительно безветренная погода все же способствует накоплению в атмосфере загрязняющих веществ.

Врачи советуют восприимчивым к пыли людям и аллергикам сократить время прогулок, использовать разные средства защиты (очки, головной убор, маска), регулярно проводить дома влажную уборку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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