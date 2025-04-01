На 42-м км ЕКАД начались ремонтные работы

Дорожники начали ремонт второй части эстакады над железнодорожными путями на 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) вблизи поселка Шувакиш.

Как сообщили в ДИПе, на участке длиной 453 метра будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Работы на эстакаде планируется завершить в июле 2025 года. Специалисты Управления автодорог просят водителей с пониманием отнестись к ситуации.

Работы ведет подрядная организация ООО «Автодорстрой». На мосту обновят опоры и балки, заменят деформационные швы. Также дорожники восстановят насыпи, лестницы и перила. Кроме того, строители заменят дренажную систему, покрасят эстакаду и зачистят ее от элементов коррозии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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