Денис Паслер посетил родной вуз. Скоро число его студентов увеличится в 1,5 раза (ФОТО)

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер 1 апреля посетил свой родной вуз, Уральский государственный горный университет, и встретился с и.о. ректора Глебом Батраком.

Как сообщили в ДИПе, Денис Паслер и Глеб Батрак обсудили вопрос возведения нового общежития на 3 тысячи мест. Строительство может быть начато уже в следующем году.

Также в ближайшие годы вуз намерен увеличить число студентов в полтора раза. Для этого планируется открыть базовые кафедры в городах присутствия ключевых промышленных партнеров УрГГУ – в Асбесте, Ревде, Краснотурьинске, Серове и других. Сегодня в Уральском государственном горном университете обучаются более 9 тысяч человек.

Кроме того, Денис Паслер обратился к участникам XXIII научно-образовательного форума «Уральская горнопромышленная декада – 2025», который проходит с 1 по 10 апреля.

«Мне очень приятно вновь оказаться в стенах своей альма-матер и увидеть, что университет по-прежнему остается одной из самых известных и авторитетных горных школ страны. Более того, вуз последовательно укрепляет научные компетенции, обновляет инфраструктуру, расширяет спектр направлений подготовки, внедряет цифровые технологии в образовательный процесс. Горный университет плотно интегрирован в реализацию нацпроектов, активно участвует в деятельности Уральского НОЦ и является партнером программы «Профессионалитет», снабжая свердловские и российские предприятия востребованными специалистами», – сказал Денис Паслер на открытии форума.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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