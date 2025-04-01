«Уже не оземпик». Эндокринолог рассказала о новом поветрии у худеющих

Желающие похудеть уральцы все чаще интересуются препаратами, которые изначально предназначены для лечения диабета второго типа. К эндокринологам они записываются за рецептами и назначением дозировки, причем очень часто это делают те, у кого нет лишнего веса, рассказала «Новому Дню» специалист Елизавета Ковалева.

«Приходят девочки, у кого 2-3-5 кг «лишнего» веса. Идут прицельно за семаглютидом, более продвинутые – за тирзепатидом, это тоже пептидный препарат, который контролирует аппетит и влияет на углеводный обмен. Очень обижаются и расстраиваются, что я им отказываю в назначении», – рассказала собеседница «Нового Дня».

По словам доктора Ковалевой, у тех, кто обеспокоен таким «лишним» весом, скорее всего, выше риски побочных эффектов от применения препаратов, т.к. это негативно влияет на мышцы (их масса сокращается) и на пищевое поведение. «В большинстве своем у них и так, скорее всего, есть расстройство пищевого поведения, а прием препаратов усугубит эту проблему. Тут надо подходить комплексно – не в кабинете у эндокринолога, а в кабинете у клинического психолога или психотерапевта, плюс в спортзале, конечно. А многие хотят волшебную таблетку», – добавила она.

Екатеринбург, Елена Сычева

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