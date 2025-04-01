Сотрудники ФСБ изъяли у преступников более 2 тысяч SIM-карт (ФОТО)

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и МВД изъяли более двух тысяч SIM-карт, которые использовались для телефонного мошенничества.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области, в декабре 2024 года двум свердловчанам через мессенджер Telegram пришло предложение заработать, они согласились. В этом же месяце они получили от анонимного куратора сетевое оборудование, SIM-карты и указания. Для конспирации злоумышленники использовали съемные квартиры, на которых проживали не более трех-четырех дней.

У обвиняемых изъято более 2 тысяч SIM-карт. Установлено, что часть номеров использовалась для совершения преступлений, в том числе для телефонного мошенничества. Злоумышленники свою вину признали.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество, совершенное организованной группой».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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