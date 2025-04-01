Выставка трофейной военной техники НАТО, захваченной и уничтоженной солдатами группировки «Центр» в ходе боевых действий, начнет работу 1 мая на площадке парка Маяковского.

Как сообщили в полпредстве, на экспозиции будет представлено около 30 единиц техники: танк Abrams, БМП Bredley и Marder, БТР М113, а также новинки выставки – бронетранспортеры Spartan, VAB, Saxon, «Буцефал» и другие.

Полномочный представитель президента Артем Жога заявил, что открытие выставки накануне Дня Победы в Екатеринбурге – это продолжение проекта, который был реализован в прошлом году. Тогда передвижная выставка трофеев посетила 13 регионов страны, в том числе все субъекты Уральского федерального округа.

«Такие выставки имеют большое значение для патриотического воспитания, показывают силу русского оружия и духа наших бойцов, демонстрируют мощь российского ВПК, в том числе уральских заводов, которые снабжают современным оружием и боеприпасами войска. Кроме того, они наглядно подтверждают, что возможности западного вооружения во многом преувеличены», – добавил полпред.

Первая передвижная выставка трофейной техники стран НАТО «Сила V правде – гордость и Победа!» была открыта 8 июня 2024 года в Верхней Пышме и завершила свою работу в конце ноября в Ульяновске. Гостями экспозиции в 13 регионах России стали почти 1,4 млн человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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