Орнитолог объяснил, почему ворон в Екатеринбурге стало больше

Екатеринбуржцы стали замечать больше ворон на улицах города. По словам инженера первой категории лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных ИЭРиЖ УрО РАН Сергея Грачева, основная причина – возвращение мигрирующих ворон с Южного Урала и из Зауралья. Также их популяция в городе могла вырасти и из-за обилия крыс и мышей, которыми питаются птицы.

«Возвращаются именно популяции ворон Свердловской области, которые за счет своего кочевого образа жизни переносят похолодания в более мягком формате. При наступлении тепла птицы вновь возвращаются в родные места для размножения. Ворон всегда много – благодаря человеку они научились очень хорошо переживать сложный для других птиц зимний период. Может так складываться, что их стало больше, потому что в теплую погоду им проще добывать корм в городских условиях, и, соответственно, нет необходимости перелетать на мусорный полигон, как в зимний период. Например, с наступлением атмосферного потепления увеличилось количество мышевидных грызунов на улицах», – подчеркнул орнитолог.

Вороны могут быть источником распространения инфекции – орнитоза, представляя опасность в первую очередь для других птиц. Они также могут нападать на домашних животных (чаще собак), воспринимая их как угрозу для своего потомства. Для человека опасность минимальна, однако вороны наносят существенный урон городскому имуществу, загрязняя его экскрементами и повреждая камнями. «Вороны разоряют урны, свалки и помойки, в том числе пуская по воздуху выпотрошенные пакеты. Еще они иногда могут с высоты бросать камни на стеклянные поверхности, в том числе на автомобили и стеклянные крыши. До сих пор не совсем понятно, почему они иногда начинают так поступать, это достаточно редкое явление», – добавила орнитолог и бердвотчер Нина Садыкова.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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