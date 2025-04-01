Обманутый сборщик цветмета отсудил 2,5 миллиона рублей у компании

Свердловский областной суд защитил права обманутого сборщика цветного металла.

Житель Екатеринбурга Григорий И. долгое время собирал лом и складировал его в арендованном гараже. В июле 2022 года он решил сдать накопленное вторсырье, чтобы заработать денег. В мессенджере Telegram он познакомился с К., который представился менеджером компании «Метком», обговорил с ним стоимость и время сдачи цветмета. Екатеринбуржец проверил сведения о фирме в интернете – компания действительно имела лицензию по заготовке лома и отходов цветных металлов – и согласился на сделку.

В условленный день Григорий вместе с другом погрузил накопившийся лом в КамАЗ, приехал в ООО «Метком» и позвонил К. Тот дал указание охраннику пропустить машину и руководил всеми последующими действиями. Всего мужчина сдал вторсырья на сумму 1 921 500 рублей, о чем получил накладную. А вот прибыль не получил – К. сказал, что рассчитается с ним позднее, лично передаст деньги. Не дождавшись выплаты, Григорий позвонил в «Метком», где ему ответили, что мужчина, с кем он договаривался, не является их менеджером, а деньги за сданный лом цветных металлов уже выплачены.

Обманутый екатеринбуржец подал иск в Октябрьский суд, требуя взыскать с «Метком» оплату за принятый лом и цветные металлы. Дело в первой инстанции было проиграно, но Григорий подал апелляцию.

«Свердловский областной суд рассмотрел дело по правилам первой инстанции. Заслушав свидетелей, изучив материалы дела, суд отметил, что ответчик не представил доказательств того, что сданный цветмет принадлежал К. Работники предприятия не убедились, кем фактически произведена поставка вторсырья, и оформили заявление на другое лицо. Суд решил, что именно ООО «Метком» должно вернуть деньги истцу. С ответчика будут взысканы денежные средства по договору купли продажи лома – 1 921 500 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами – 639 122 рублей и 25 235 рублей госпошлины. Также суд обязал начислять проценты за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения обязательства», – сообщили в пресс-службе областного суда.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube