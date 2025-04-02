Руководитель центра «Батя»: драки – норма, а матери-одиночки воспитывают жертв травли

Драки между детьми – это норма, а вмешательство взрослых только усложняет ситуацию. Такое заявление сделал в эфире ОТВ в программе «Акцент» директор Центра мужского воспитания «Батя», тренер Вячеслав Истошин.

«Если ваш ребенок бегает, прыгает, дерется, задирается – это норма. Подрались, выяснили отношения, всё. В классе педагог начинает это затирать. Вмешивает в конфликт родителей, вмешивается школа, и получается непонятный клубок, который вообще неразрешим», – считает тренер.

При этом, по словам Вячеслава Истошина, мальчики, которых растят женщины, в школах непременно станут объектами травли.

«Дети, воспитывающиеся в однополых семьях: мама, бабушка, – их нужно жалеть. В силу постоянного нахождения в женской среде, у них мимика формируется по женскому типу, и жестикуляция, и самое главное, мировосприятие. Когда ребёнок попадает в режимные учреждения, типа детский лагерь или военные структуры, в армию, он не понимает, что там происходит, и является уже игрушкой или человеком, над которым будут все издеваться», – уверен Истошин.

В феврале директор центра «Батя» сделал другое неоднозначное заявление: что мальчики уже с 3-5 лет должны учиться обращаться с ножом и носить его с собой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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