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Среда, 2 апреля 2025, 08:55 мск

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Паслер впервые обратился к свердлвчанам

Врио губернатора Денис Паслер впервые обратился к жителям Свердловской области. Он напомнил о начале пожароопасного сезона. «Посещение лесов не запрещено, но прошу всех не забывать о соблюдении правил пожарной безопасности при использовании открытого огня», – сказал глава региона.

В обращении он указал, что «мангалы нужно располагать на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек, при этом в радиусе 10 метров не должно быть сухой травы».
«Место открытого огня – минимум 50 метров от постройки, 100 метров – от кромки леса. Чтобы вовремя остановить огонь, под рукой всегда должен быть огнетушитель или ведро с водой. И не забываем о субботниках, чтобы убрать сухую траву вокруг домов», – добавил Денис Паслер.

Екатеринбург, Елена Сычева

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