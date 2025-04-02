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Среда, 2 апреля 2025, 09:47 мск

Новости Екатеринбург

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Одним из дикторов «Тотального диктанта» в Екатеринбурге станет Дамир Юсупов

Всероссийская акция «Тотальный диктант» в этом году состоится 5 апреля, в Екатеринбурге она пройдет на 32 площадках. На некоторых из них еще остались свободные места, и можно зарегистрироваться.

Как сообщили в ДИПе, одной из центральных площадок «Тотального диктанта» в Екатеринбурге станет Губернаторский лицей. Участники будут писать под диктовку Героя России, пилота Дамира Юсупова. В Свердловской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих им. Д.Н. Мамина-Сибиряка читатели будут писать диктант шрифтом Брайля, используя специальные приборы и бумагу.

Напомним, «Тотальный диктант» проводится уже в двадцать первый раз. Это ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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