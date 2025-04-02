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Среда, 2 апреля 2025, 09:47 мск

Новости Екатеринбург

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Из-за вспышки кори в Екатеринбурге могут возбудить уголовное дело

В Екатеринбурге из-за вспышки кори в Чкаловском районе могут возбудить уголовное дело. Сейчас в городе больше 20 заболевших, однако число контактных с первым пациентом может доходить до ста. По неподтвержденным данным, заражение произошло в детской больнице № 11. Из-за смазанной клинической картины заболевания у первого пациента врачи не определили болезнь сразу и допустили контакты других людей с ним.

Близкий к администрации города телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» сообщает, что именно по этой причине может быть возбуждено уголовное дело.

Напомним, до 2016 года случаев заражения корью в Екатеринбурге не было. Однако теперь из-за отказывающихся от вакцинации эпизодические вспышки болезни происходят почти ежегодно. По состоянию на прошлый год, в Екатеринбурге были привиты от кори порядка 90% жителей. Часто вирус распространяется среди приезжих и тех, кто живут большими группами и не проходят вакцинацию.

Екатеринбург, Елена Сычева

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