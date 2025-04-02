В Екатеринбурге открылось учреждение, сотрудники которого будут ловить зайцев

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале работы Центра управления перевозками, который будет контролировать всю систему городского общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на первом этапе в ЦУПе будут работать 110 специалистов. Из них 20 займутся формированием графика движения автобусов, трамваев и троллейбусов, а 70 – отловом безбилетников.

Затем будет организована диспетчерская служба, которая сможет координировать работу транспорта в режиме реального времени. Например, если на одной из трамвайных линий случится ЧП, на смежные маршруты направят дополнительные автобусы. Планируется, что в итоге штатная численность Центра составит 210 человек.

Ранее координацией работы автобусов, трамваев и троллейбусов занимались диспетчерские службы в каждом отдельном депо, а взаимодействие учреждений между собой было недостаточно оперативным. Теперь время реакции на транспортные инциденты сократится.

Кроме того, ЦУП будет контролировать исполнение компаниями-перевозчиками брутто-контрактов. Прежде всего, предприятия должны соблюдать график движения – в противном случае им грозят штрафы. Например, за февраль организации лишись более 2,5 миллиона рублей за 330 опозданий. Благодаря запуску ЦУП следить за качеством работы компаний станет проще.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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