Холодный июнь, жаркий июль. Синоптики дали прогноз на лето-2025

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на теплый период – с апреля по сентябрь включительно. Синоптики предсказали, в какие периоды на Урале будет непривычно холодно, а в какие придет жара.

Апрель

Второй месяц календарной весны будет значительно теплее обычного. При этом и осадков ожидается больше нормы. Среднемесячная температура в апреле составляет +4,7 градуса.

Май

Среднемесячная температура воздуха мая в Екатеринбурге составляет +12,2 °C, в этом году месяц будет примерно близок к климатической норме. Осадки также не выйдут за пределы средних значений.

Июнь

Первый летний месяц, согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра, екатеринбуржцев теплом не порадует. Будет аномально холодно. Среднемесячная температура составляет +16,9°. Избыточных осадков не ожидается.

Июль

Середина лета порадует теплом – по прогнозу, июль будет жарче, чем обычно. При средней норме месяца +18,9 градуса, ожидаются аномалии. Осадков будет меньше обычного.

Август

Последний месяц лета будет спокойным, не ожидается ни холодов, ни жары, ни засухи, ни ливней. Среднемесячная температура +16,2 °C.

Сентябрь

Первый месяц осени, по прогнозам, будет теплее обычного и без сильных дождей. Среднемесячная температура для сентября в Екатеринбурге +10,4°.

Екатеринбург, Елена Сычева

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