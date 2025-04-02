В Нижнем Тагиле вынесли приговор водителю катера, сбившему женщину с ребенком на сапе

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор водителю катера, который два года назад на акватории городского пруда наехал на женщину с 9-летним ребенком на сапе.

По данным региональной прокуратуры, рулевой управлял катером на большой скорости в темноте и без включенных фар. Он наехал на сап-борд, на котором находились мама и сын. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами.

В суде мужчина вину не признал.

Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы. Также его лишили права управлять водным транспортом на два года и взыскали в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллионов рублей и материальный ущерб в 52 тысячи.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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