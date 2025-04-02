В Нижнем Тагиле вынесли приговор водителю катера, сбившему женщину с ребенком на сапе

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор водителю катера, который два года назад на акватории городского пруда наехал на женщину с 9-летним ребенком на сапе.
По данным региональной прокуратуры, рулевой управлял катером на большой скорости в темноте и без включенных фар. Он наехал на сап-борд, на котором находились мама и сын. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами.
В суде мужчина вину не признал.
Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы. Также его лишили права управлять водным транспортом на два года и взыскали в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллионов рублей и материальный ущерб в 52 тысячи.
Екатеринбург, Дарья Деменева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»