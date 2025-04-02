Экологическая катастрофа в Черном море не повлияла на интерес уральских туристов к Крыму

Уральские туристы не отказываются от отдыха на побережье Черного моря, несмотря на разлив мазута. В этом году Крым готовится принять до полумиллиона путешественников из Свердловской области.

«В Крыму к началу купального сезона готовится 331 пляжная территория. Побережье чистое, гостям бояться нечего. Было исследование проб грунта, песка и рыб – никаких отклонений по ПДК нет», – сообщил на пресс-конференции министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

По его данным, на майские праздники номерной фонд в Крыму забронирован на 40%, в летние месяцы – на 45%. Отказы от туров есть, но они не превышают обычного уровня.

«На мой взгляд, у Крыма есть принципиальный плюс. В последние годы уральские туристы все чаще интересуются направлениями, где можно совместить разные виды отдыха. В этом плане Крым не базируется только на пляжном отдыхе, а готов предложить культурный и познавательный туризм. Массовых отказов от бронирований мы не фиксировали, даже когда был острый информационный фон (об экологической катастрофе в Черном море, – прим. ред.)», – добавил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Что касается курортов Краснодарского края, тут не все однозначно. «Прибрежная полоса постепенно очищается. Мы ждем заключения Роспотребнадзора о том, будет ли пляжный сезон в Анапе. Но сейчас санатории, пансионаты и гостиницы предлагают гостям отдых с бассейнами. Понятно, что бассейн не заменит пляжный отдых, но вот так», – отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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