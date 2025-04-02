У уральских подростков вырос интерес к садоводству

С начала 2025 года число пользователей онлайн-ресурсов с рекомендациями для садоводов и огородников выросло на 27% по сравнению с прошлым годом. Интересно, что максимальный рост интереса к теме зафиксирован у подростков 14-17 лет.

Как подсчитали аналитики «Мегафона», за год число юных садоводов в Свердловской области увеличилось на 35%, а потраченный ими трафик – на 38%. При этом аудитория 35-44 лет подросла на 22%, а пользователей от 55 до 64 лет стало больше на 17%.

Чаще всех сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями пользуются свердловские дачники от 45 до 54 лет. К этой возрастной группе относится почти каждый третий посетитель тематических ресурсов. Год к году прирост этой аудитории составил 18%.

Женщины пользуются сервисами для дачников в 2,6 раза чаще мужчин. При этом за год число дам на профильных сайтах и в приложениях увеличилось на 17%, тогда как у мужчин этот показатель составил 15%.

«Каждый год все больше жителей нашего региона с приходом сезона делает выбор в пользу жизни за городом, а мобильный интернет среди прочего используют и в качестве источника знаний о садовых работах. Чтобы наши абоненты могли воспользоваться полезными советами в любой момент, мы развиваем сеть в дачных массивах и садовых товариществах», – прокомментировал директор «Мегафона» в Свердловской области Алексей Женихов.

Как правило, жители Среднего Урала начинают активно посещать свои участки в апреле и мае. В эти месяцы объемы используемого трафика превышают среднегодовой показатель на 27%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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