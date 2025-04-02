За три дня дорожники Екатеринбурга засыпали более 90 ям

В Екатеринбурге начался ямочный ремонт – восстановление дорожного покрытия после зимы. Только за последние 3 дня коммунальщики отремонтировали 91 участок.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, пока работы ведутся с использованием холодного асфальта. Его для заделки ям потребовалось почти 80 тонн. Ремонт проходит во всех районах города. Разбивка по восстановленным ДЭУ участкам выглядит следующим образом: – Ленинское ДЭУ – 11 участков; – Кировское – 9; – Октябрьское – 23; – Верх-Исетское – 20; – Железнодорожное – 22; – Чкаловское – 2; – Орджоникидзевское – 4.

С установлением стабильной теплой погоды муниципалитет приступит и к масштабным ремонтным работам. В планах города на год – починить 30 участков площадью 410,8 тысячи квадратных метров и протяженностью 26 километров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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