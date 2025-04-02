Под Нижним Тагилом гибнет рыба (ФОТО)

Нижнетагильская природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщениям о море рыбы в водоеме в саду «Озерки» в 20 км от города.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, сегодня сотрудники природоохранной прокуратуры, областного минприроды и Нижнеобского ТУ Росрыболовства осмотрели территорию, взяли пробы воды и отправили на анализ погибших животных, чтобы проверить, есть ли в водоеме загрязняющие вещества, и выяснить причины гибели обитателей водоема.
По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.
Нижний Тагил, Елена Владимирова
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