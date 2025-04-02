Гаишники провели рейд на тротуарах: искали самокатчиков-нарушителей

В Екатеринбурге прошел первый в этом году рейд по поиску самокатчиков-нарушителей, сообщили в ГАИ города. В частности, искали тех, кто не спешивается на пешеходном переходе, пересекает проезжую часть в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора.
«Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает, что лица, управляющие СИМ являются участниками дорожного движения и при передвижении должны руководствоваться требованиями ПДД и строго соблюдать их», – напомнили в ведомстве.
Отметим, накануне на улице Луначарского водитель кикшерингового самоката не спешилась, пересекая проезжую часть, и ее сбила машина. Девушка, управлявшая СИМ, была госпитализирована с травмами.
Екатеринбург, Елена Сычева
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