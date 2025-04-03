Под Макаровским мостом оборудуют площадку для собак

Под Макаровским мостом скоро появится площадка для выгула и тренировки собак.

«На радость четвероногих здесь установят разные элементы: барьеры, кольца, тоннели, балансиры и мост. А для их хозяев – лавочки, диспансер для гигиенических пакетов и урну», – сообщает близкий к городской администрации телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

Территория площадью 730 кв. м откроется уже 1 мая.

Фото: телеграм-канал «Екатеринбург. Главное»

Екатеринбург, Елена Владимирова

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