Мэр Екатеринбурга оценил новую насосную станцию на Космонавтов – самую мощную в городе (ФОТО, ВИДЕО)

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал новую насосную станцию Екатеринбургской теплосетевой компании на проспекте Космонавтов. С января 2025 года энергообъект введен в опытно-промышленную эксплуатацию. Он позволяет повысить надежность и качество теплоснабжения пяти районов мегаполиса, а также создает возможности подключения новых потребителей.

Глава Екатеринбурга оценил новую насосную станцию

«Старая станция № 3, которая находится неподалеку, проработала 60 лет и уже выработала свой ресурс. Поэтому было принято решение о строительстве новой насосной станции с привлечением средств Фонда развития территорий. Мы направили заявку, ее одобрили, и в конце 2023 года был дан старт проекту. Сейчас мы видим готовый объект. Новая насосная стация эффективнее на 30% и способна перекачивать до 9 тысячи кубометров воды в час. Оборудование полностью автоматизированное. Отдельная благодарность энергетикам за то, что строительство таких объектов ведется с применением новых технологий и установкой современного оборудования в полном соответствии концепции развития Екатеринбурга как города высоких технологий и цифровых проектов», – оценил энергообъект Алексей Орлов.

На строительство станции под ключ ушло чуть больше года. «Сложность заключалось в том, что объект возводился в центре города на очень ограниченной территории. На стройплощадке одновременно могли находиться монтажники, электрики, строители, бетонщики. Все буквально висели друг у друга над головой. Работа велась круглые сутки – по две 12-часовые смены, что и позволило нам уложиться в сроки. Кроме того по желанию заказчика мы постоянно апгрейдили объект. Могу сказать, мы очень горды проделанной работой», – рассказал представитель подрядчика, гендиректор ООО «Уралтеплоприбор» Денис Щипакин.

В помещении станции установлены четыре насоса, которые обеспечивают нормативный режим теплоснабжения для пяти районов – Кировского, Октябрьского, Верх-Исетского, Ленинского и Железнодорожного. Также есть система защиты тепловых сетей от аварийного повышения давления. Станция работает в автоматическом режиме, без постоянного присутствия специалистов. Все параметры передаются на диспетчерский щит ЕТК посредством систем дистанционного контроля и управления.

«Почти все оборудование, электроника, программное обеспечение, запорная арматура – российского производства. Станция рассчитана как минимум на 50 лет эксплуатации. Мощность новой станции позволяет подключать к теплосетям новых потребителей. Развитая инженерная инфраструктура повышает инвестиционную привлекательность Екатеринбурга. Есть возможность строить больше домов, школ, детских садов, спортивных центров», – отметил исполнительный директор «Екатеринбургской теплосетевой компании» Андрей Шмельков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

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