Денис Паслер открыл шахматный класс в Губернаторском лицее (ФОТО)

Сегодня врио губернатора Свердловской области Денис Паслер открыл шахматный класс в Губернаторском лицее. Далее в новом классе начался сеанс одновременной игры с гроссмейстером, чемпионом России Дмитрием Кокаревым, сообщили в ДИПе.

«Считаю это отличным подарком для лицеистов. Знаю, что ребята участвуют в важных для города и региона соревнованиях, и такой класс станет замечательной площадкой для тренировок. Я и сам сделал первый ход в партии с учеником лицея», – рассказал Паслер.

Ровно 50 лет назад в этот день, 3 апреля 1975 года, Анатолий Карпов был провозглашен двенадцатым чемпионом мира по шахматам. К этому событию и приурочено открытие шахматного класса.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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