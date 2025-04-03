В 2025 году на Урале трудоустроят 19 тысяч подростков

В 2025 году в Свердловской области планируется трудоустроить более 19 тысяч подростков от 14 до 18 лет.

Об этом рассказала на пресс-конференции замдиректора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова.

«В 2024 году на реализацию мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учебы время было предусмотрено 36,6 миллионов рублей. В нынешнем году на эти цели запланировано уже более 50 миллионов рублей, будет оказана помощь в трудоустройстве более чем 19 тысячам подростков», – сообщила чиновница.

Среди профессий, на которые устраиваются подростки, – подсобные рабочие, садовники, делопроизводители, администраторы, курьеры и кухонные рабочие.

Чтобы устроиться на временную работу, подростку от 14 до 18 лет нужно зарегистрироваться на платформе «Работа в России» через учетную запись на «Госуслугах», заполнить заявление и выбрать подходящую вакансию. Если возникнут сложности, можно обратиться в центр занятости лично – там помогут подать заявление через гостевой компьютер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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