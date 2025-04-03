Таджикистан и Киргизия ждут до 1 миллиона российских туристов в 2025 году

В Екатеринбурге стартовала международная туристическая выставка «Лето-2025», 16 стран представят на ней свои продукты. В этом году акцент сделан на санаторно-курортный отдых.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, в 2024 году из Екатеринбурга более 40% вылетов были в страны ближнего зарубежья: Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, Казахстан, Абхазию и Беларусь. Причем речь идет именно о туристических поездках.

Так, Киргизию в прошлом году посетило в общей сложности около 8 миллионов туристов, из них 480 тысяч человек – из России. «В наших планах увеличить турпоток, для этого мы создаем благоприятные условия и готовы предложить туристам новые направления, в том числе по экотуризму. У нас тесное экономическое сотрудничество со Свердловской областью, товарооборот достиг 130 миллионов долларов», – отметил на пресс-конференции в ТАСС директор департамента туризма при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Эрденет Касымов.

Готов принять туристов и Таджикистан. «В 2024 году страну посетили 334 тысячи россиян, в этом году планы на 500 тысяч человек. Чтобы достичь этой цели, мы тесно работаем с российскими регионами. В Таджикистане свыше 100 горных вершин высотой 5 тысяч метров над уровнем моря. Это настоящий рай для альпинистов, которые могут подобрать маршруты разной сложности. Также мы активно продвигаем санаторно-курортные направления по доступным ценам, у нас много термальных источников», – рассказал первый заместитель председателя Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан Рустам Холматиен.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев добавил, что задача выставки «Лето» – открыть новые направления не только в странах ближнего зарубежья, но также в странах Юго-Восточной Азии. Кроме того, на выставке будут представлены туристические возможности Ирана, Саудовской Аравии и Уганды.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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