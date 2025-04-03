ЕВРАЗ НТМК потратил 500 млн рублей на развитие собственной ремонтной базы

Нижнетагильский металлургический комбинат (входит в ЕВРАЗ) за последние пять лет провел техническое перевооружение собственной ремонтной базы. За это время было приобретено около 30 единиц станочного оборудования, несколько робототехнических комплексов, лазерные и металлорежущие агрегаты, а также современное оборудование для 3D-моделирования и изготовления форм из холоднотвердеющих смесей. Инвестиции компании в проект составили почти 500 млн рублей.

Как пояснили «новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗа (дивизион «Урал»), обновление позволило повысить качество и надежность изготавливаемых деталей, часть из которых ранее приходилось заказывать у сторонних компаний, и, на этом фоне, увеличить объемы производства.

Для ремонтных цехов закупили пятнадцать новых токарных станков различного типа, в том числе пять обрабатывающих центров с числовым программным управлением (ЧПУ).

Благодаря автоматизированному управлению и точности до одной сотой миллиметра металлурги могут изготавливать качественные изделия сложной формы в разы быстрее. Если обработка одного ролика на прежних токарных станках занимала несколько дней, то на обрабатывающем центре – около 16 часов.

Высокой точности изготовления деталей позволили достичь токарно-винторезные станки, которые оснащены цифровой индикацией по двум осям: с помощью датчиков устройство отслеживает положение резца относительно детали, что позволяет сотруднику контролировать ее размер без остановки работы. Информация о процессе выводится на дисплее. Станки позволяют вытачивать детали длиной от 100 до 4000 мм.

«ЕВРАЗ НТМК планомерно развивает собственную ремонтную базу и переходит на цифровое автоматизированное оборудование. Это позволит нам сократить сроки изготовления деталей и ремонта. Модернизация цехов – часть непрерывных улучшений на предприятиях ЕВРАЗа, которые позволяют повышать производительность труда, а также совершенствовать рабочие места, делая их более современными, комфортными и безопасными», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Новые станки автоматизированы, безопасны, удобны в управлении, отмечают на предприятии. На подобном оборудовании проводятся конкурсы профессионального мастерства международного уровня. Для работы на них операторы и специалисты ремонтной службы цеха прошли дополнительное обучение.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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