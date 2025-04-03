В Академическом районе началось строительство восьмиэтажного паркинга

В квартале «Олимпика» Академического района началось строительство нового восьмиэтажного наземного паркинга на 499 машиномест. Площадь здания составит 11 721 кв. м. Заезд будет организован со стороны улицы Ландау. Объект возводит АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Это первая наземная многоуровневая парковка в восьмом районе Екатеринбурга. Ранее АО СЗ «РСГ-Академическое» построил в Академе подземные паркинги общей площадью 204 тыс. кв. м., на 11 669 машиномест.

«Новый многоуровневый паркинг станет важной частью транспортной инфраструктуры района и поможет значительно разгрузить дворовые территории, которые наша компания всегда обустраивает в концепции «двор без машин. Архитектурный облик объекта разработан в единой стилистике с кварталом «Олимпика», что позволит паркингу вписаться в окружающую застройку и гармонично дополнить городской ландшафт», – отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Проект комплексного освоения территории «Академический» – это самый большой в Европе проект подобного рода, который ГК «КОРТРОС» реализует с 2007 г. За это время построено почти 2,3 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости и объектов социальной и спортивной инфраструктуры, включая 15 детских садов, 6 школ, 13 км пешеходных аллей, 50 га Преображенского парка, 20 км велодорожек, станцию скорой и медицинской помощи, поликлиники для взрослых и детей, музыкальную и художественную школы, 70 футбольных полей, Дворец дзюдо, Академию тенниса и 287 км инженерных сетей. В 2021 г. «Академический» получил статус отдельного муниципального района города Екатеринбурга.

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