Гаишники предупредили о сложностях на дорогах

Сегодня в Екатеринбурге и части районов Свердловской области похолодало, идет снег, что может осложнить ситуацию на дорогах.

Областная Госавтоинспекция напоминает водителям, что необходимо соблюдать безопасный скоростной режим, помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. Во время снегопада нужно снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить ДТП.

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо снять капюшон, чтобы лучше видеть дорогу, и помнить, что тормозной путь автомобиля на снежном и мокром покрытии значительно увеличивается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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