Девушка, с рождения инфицированная ВИЧ, родила здорового ребенка

Жительница Свердловской области, 23-летняя Кристина, с рождения имеет ВИЧ-положительный статус. Но с самого детства девушка находилась под наблюдением медиков и получала лечение, что позволило ей создать семью.

Как рассказали в пресс-службе минздрава, Кристина получила вирус от своей мамы и постоянно принимала препараты для его подавления. О том, что такое ВИЧ-инфекция, мама и психолог Центра СПИДа рассказали ей только в подростковом возрасте.

Через несколько лет девушка встретила своего будущего мужа. Диагноз Кристины его не испугал. Молодые приняли решение родить ребенка. Они вместе ходили к врачу и планировали беременность. На фоне приема препаратов вирус в крови Кристины находился на крайне низком уровне.

Беременность протекала хорошо. Врачи в женской консультации были приветливыми и спокойно реагировали на ВИЧ-статус будущей мамы. Для свердловского здравоохранения беременные с этой инфекцией не редкость: более 25 тысяч ВИЧ-положительных женщин в нашем регионе родили малышей. Параллельно Кристину наблюдал инфекционист Центра СПИДа.

Через 9 месяцев у Кристины родилась малышка Полина весом 2150 граммов и ростом 46 сантиметров.

Сейчас девочке уже 5 месяцев. Она развивается по возрасту, держит головку, хорошо ест. Правда, маме пришлось отказаться от грудного вскармливания. Благодаря использованию смесей для кормления снижается вероятность передачи ВИЧ ребенку. Ребенка уже несколько раз обследовали на ВИЧ, и с вероятностью 99% можно утверждать, что инфекции у него нет. До полутора лет врачи продолжают наблюдать таких малышей, а затем полностью снимают диагноз.

Стоит добавить, что в последние годы частота передачи вируса от матери ребенку снизилась до уровня менее 1%. Это значительное достижение, ведь еще несколько лет назад 10% детей у ВИЧ-положительных мам рождались с таким же диагнозом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube