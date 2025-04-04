Махонин приезжал в Екатеринбург посмотреть на спортивный объект (ФОТО)

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который вчера в полусекретной обстановке приезжал в Екатеринбург, посетил один из знаковых спортивных объектов города – Академию единоборств РМК.

Вместе с генеральным директором спортобъекта Евгением Звездниковым он осмотрел тренировочные и соревновательные зоны.

Особое внимание главы соседнего региона привлекла система сопровождения спортсменов, которая включает работу тренеров на всех этапах, организацию спортивной карьеры, функциональное восстановление и другие аспекты.

Напомним, в Академии тренируются более двух тысяч детей и взрослых, включая профессиональную команду «Архангел Михаил». На шести этажах спортивного центра развиваются 11 направлений единоборств, а каждые выходные проходят турниры – от городских до международных.

Екатеринбург, Елена Сычева

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