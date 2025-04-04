Матч звезд КХЛ пройдет в Екатеринбурге в 2026 году

«Неделя звезд хоккея – 2026» состоится в Екатеринбурге на «УГМК-Арене». Договоренность об этом достигнута с президентом КХЛ Алексеем Морозовым, сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

«Мероприятие еще не проводилось на Среднем Урале, и мы признательны КХЛ за решение выбрать следующей площадкой наш регион. Приложим все усилия для организации матчей Недели на высоком уровне. Приступаем к подготовке», – написал Паслер в своем телеграм-канале.

«Неделя звезд хоккея» – хоккейное шоу, в котором выступают сильнейшие хоккеисты МХЛ и КХЛ. Мероприятие открывает турнир «Кубок вызова» – битва главных молодых талантов России, а кульминацией станет звездный уикенд, включающий Мастер-шоу и Матч звезд.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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