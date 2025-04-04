В храме в небольшом селе три известных баса и струнный квартет записали необычную версию молитвы «Отче Наш» (ФОТО)

В преддверии праздника Светлой Пасхи в селе Новоипатово Свердловской области произошло знаковое культурное событие: трио басов «Basso. Nova» и струнный квартет B.A.C.H. исполнили главную христианскую молитву «Отче Наш», в новом необычном звучании. Музыканты записали видеоклип прямо в стенах возрожденного из руин храма Архангела Михаила – релиз его намечен на середину апреля.

В основу записи легла инструментальная версия молитвы, написанная православным композитором Николаем Кедровым в 1922 году во Франции, а в интерпретации уральских музыкантов она обрела новое звучание.

«Это молитва очень сильная, и она всегда актуальна, в любых ситуациях. Мы думали, как дополнить ее звучание новыми красками, и квартет B.A.C.H. придал музыке интересное инструментальное наполнение. Фонд Святой Екатерины поддержал нашу идею, и я надеюсь, что мы сможем представить в новом формате прекрасные произведения мировой духовной музыки, которая станет ближе более широкому кругу людей», – рассказал СМИ солист Александр Моргачев.

Проект стал возможен благодаря настоятелю храма иерею Андрею Костареву: «Сначала я был удивлен такой просьбе, но потом порадовался, что «Отче наш» решили исполнить в таком необычном формате. И думаю, что это будет служить миссионерской цели для привлечения людей в храмы. Тем более, что пелась молитва Господня, самая главная молитва для христиан. Безусловно, это важный шаг был для всех».

Напомним, что храм Архангела Михаила в Новоипатово был восстановлен из руин силами жителей села и при поддержке учредителей Фонда святой Екатерины. В прошлом году закончилась роспись стен, после чего митрополит Евгений совершил чин освящения. Храм уже стал местом притяжения для жителей Свердловской и Челябинской областей. Сюда едут за молитвой, принять крещение и просто насладиться величием и красотой уникального храма. Музыкальный проект «Отче наш» подтверждает: духовные пространства могут быть живыми, динамичными и открытыми для творчества.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube