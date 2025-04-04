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Пятница, 4 апреля 2025, 10:13 мск

Новости Екатеринбург

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В самолет «Уральских авиалиний» попала птица. Рейс из Владивостока задержан

Сегодня самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320neо, выполнявший рейс U6-571 по маршруту Екатеринбург – Владивосток, столкнулся в воздухе с птицей.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, в результате происшествия у воздушного судна оказались повреждены лопатки панели одного из двигателей.

Из Екатеринбурга во Владивосток отправлены специалисты авиакомпании с набором необходимых запасных частей и оборудования для проведения оперативного ремонта.

Из-за этого перенесено время вылета обратного рейса U6-572 из Владивостока. Все пассажиры (98 человек) на время ожидания будут размещены в гостиницах, обеспечены питанием и напитками в соответствии с ФАП-82. Плановое время отправки рейса – 05.04.2025 в 12:35 (местное время).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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