Священник объяснил, почему машина не сможет заменить живого звонаря

Записи колокольного звона никогда не смогут заменить живого звонаря в церкви. Об этом рассказал «Новому Дню» руководитель Уральского колокольного центра Димитрий Бажанов.

«Машина не сможет заменить человека. Потому что человек – творение Божье. В каких-то моментах мы можем использовать трансляции – например, на вручении дипломов звонарям включаем звон Троице-Сергиевой лавры. Или некоторые священники от безнадежности ставят себе «электронных звонарей» (механизм с приводами, подключенными к колоколам, – прим. ред.) Но все это звучит примитивно и требует дорогого обслуживания. Техника не заменит человека, потому что когда звонарь молится, идет колокольный звон. А где душа в записи? Кроме того, звонарь – это неотъемлемая часть любой церковной общины. Вокруг живого человека всегда собирается определенный круг из его друзей и семьи», – объяснил Димитрий Бажанов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

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