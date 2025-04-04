На майские запускают дополнительные поезда в Москву

В майские праздники из Екатеринбурга будут запущены дополнительные поезда в Москву, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. Так, к регулярному расписанию добавят поезд № 239 Екатеринбург – Москва, он отправится 3 и 9 мая в 04:25. Обратный поезд № 240 отправится из столицы 30 апреля и 6 мая в 21:05.

«Дополнительные поезда будут сформированы из купейных и плацкартных вагонов», – отметили в пресс-службе дороги.

Екатеринбург, Елена Сычева

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