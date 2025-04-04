Мобилизованных, не захотевших стать контрактниками, не будут отправлять в штурмовики

Перегибы, связанные с принуждением военнослужащих подписывать контракты с Минобороны, уйдут в прошлое. Ведомство взяло этот вопрос на особый контроль.

Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. По его словам, еще не так давно в отдельных воинских частях и подразделениях велись разговоры о переводе мобилизованных из частей тылового и боевого обеспечения (связь, РЭБ, рембаты, артиллерия и т.д.) в боевые подразделения (пехота, штурмовики) в случае, если те откажутся до конца февраля подписать контракт. Депутат попросил Минобороны прояснить ситуацию и получил обнадеживающий ответ.

«В войсках среди мобилизованных действительно ведется системная агитационная работа по предложению наиболее подготовленным военнослужащим из числа мобилизованных перейти на контрактную службу. Это разумно, правильно. Вместе с тем, на местах встречались случаи разночтения в приказах командования в/ч, что порождало неопределенность и тревогу среди мобилизованных участников СВО.

Что в итоге?

Текст приказа командования в/ч скорректирован. Исключена возможность неверной трактовки, позволявшей ранее предполагать перевод мобилизованных из небоевых частей в боевые. Знакомые военнослужащие подтвердили, что соответствующие разъяснения в в/ч были даны, к тем, кто отказывается от подписания контракта, никаких санкций не применяется», – написал Максим Иванов в своем телеграм-канале.

Депутат добавил, что в штабе командования ЮВО определен ответственный за профилактику правонарушений, в том числе – связанных с принуждением военнослужащих подписывать контракт.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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