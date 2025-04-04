В Екатеринбурге задержали курьера мошенников – он забрал у бабушки 4 млн

В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего курьера, который по поручению мошенников забрал у пожилой женщины деньги. 72-летней жительнице города позвонили неизвестные и убедили ее снять со счетов все свои накопления и отправили на улицу ждать курьера. Жертва была полностью уверена, что передает свои деньги в некое безопасное хранилище.

«Вскоре к потерпевшей подошел неизвестный и назвал кодовое слов «Рим», после чего доверчивая женщина передала ему 4 млн рублей наличными», – рассказали в пресс-службе полиции города.

Полицейским удалось выследить и задержать курьера до того, как он успел перевести деньги своим кураторам. Задержанный оказался ранее судим за кражу, угон и незаконную рубку леса. На момент задержания официально он нигде не работал. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Полицейские подозревают мужчину еще в ряде аналогичных преступлений.

Екатеринбург, Елена Сычева

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