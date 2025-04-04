Уральская школа звонарей открыла прием: желающих больше, чем могут обучить священники (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге открылся новый набор в школу церковных звонарей. За 3,5 месяца курсанты обучаются основам музыкальной грамотности и теории колокольного звона, изучают катехизис, кампанологию, технику безопасности и многое другое, связанное с колоколами. Выпускники, как правило, становятся послушниками в приходах, и там же работают звонарями.

Набор в школу звонарей

«На обучение мы берем от 10 до 20 человек. В этом году желающих даже больше, чем требуется. На первом потоке вступительных экзаменов мы послушали 12 человек, и, кроме двух абитуриентов, это сильная группа. Многие приходят к нам, имея начальное или среднее музыкальное образование, и знают, как извлекать звук из колокола. Социальный срез наших курсантов очень разнороден: школьники, обучающиеся в колледжах и вузах, работающие люди, пенсионеры», – рассказал руководитель Уральского колокольного центра Димитрий Бажанов.

Поступившие проходят обучение в звонарном классе храма-колокольни «Большой Златоуст». Для курсантов организованы вечерние занятия дважды в неделю, а также индивидуальные уроки. Тренировать навыки студенты могут на учебной звоннице, а уже потом переходить на настоящие колокола. Кроме того, курсантов возят в Каменск-Уральский, где они могут познакомиться с технологией изготовления церковных колоколов. После выпуска из школы звонари продолжат повышать мастерство на фестивалях колокольного звона, а также на богослужениях Екатеринбургской епархии. По словам Димитрия Бажанова, квалифицированным звонарем можно стать только после трех лет непрерывной подготовки.

«Я сам начинал с 12 лет. Тогда не было массовой подготовки звонарей, только индивидуальное обучение, как в Средние века. При этом звонить в церквях просто так было нельзя, приходилось придумывать своеобразные тренажеры. Когда же тебя ставили в колокольню, нужно было сразу делать хороший звон. Мой первый звон был во время встречи архиепископа, и эти пять минут мне тогда показались вечностью. Болели все мускулы, было тяжело. Сейчас студентам намного проще – есть учебные звонницы и можно потренироваться в отдаленных храмах», – поделился своей историей священник.

По его словам, первое упражнение, которому обучаются звонари, – как правильно держать маленький колокольчик. В дальнейшем все студенты переходят на большие колокола. При этом, если храм небольшой, то звонарями в нем могут работать женщины. Если же речь идет о тяжелых колоколах весом в несколько тонн, то священнослужители отдают предпочтение звонарям-мужчинам.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

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