С маркетплейсов исчезли опасные таблетки для похудения

С российских маркетплейсов исчезли опасные таблетки для похудения, которые пользовались популярностью у подростков. Страной-изготовителем указывалась Германия, однако препарат не был сертифицирован, т.к. не является лекарственным средством, а продавался под видом БАДа. В комментариях те, кто употребляли его, жаловались на тахикардию, гиперактивность, повышенное потоотделение, светобоязнь, рвоту и другие побочные эффекты.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала популярный среди подростков препарат небезопасным и потребовала его изъятия из продажи. Позднее Роспотребнадзор заявил, что проведет проверки в связи с реализацией препаратов «Молекула» и «Молекула плюс», которые не имеют государственных документов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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