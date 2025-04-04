В центре Екатеринбурга столкнулись два автобуса (ФОТО)

Сегодня около 12:00 в центре Екатеринбурга, возле остановки общественного транспорта «Храм Большой Златоуст», столкнулись два автобуса.

Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, 40-летний водитель автобуса ПАЗ маршрута № 70, свернувший на улицу Малышева со стороны 8 Марта, не выдержал безопасную дистанцию до стоящего на остановке автобуса МАЗ 24-го маршрута и врезался в него.

В результате ДТП пострадала 65-летняя пассажирка автобуса ПАЗ, с различными травмами ее доставили в больницу. В автобусе ПАЗ на момент аварии находились около 20 человек, а в МАЗе – приблизительно 30 пассажиров.

Сотрудники Госавтоинспекции занимаются установлением всех деталей случившегося.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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