Паслер встретился с уральскими бизнесменами (ФОТО)

Сегодня врио губернатора Свердловской области Денис Паслер принял участие в общем собрании областного Союза промышленников и предпринимателей.

«Вместе с президентом РСПП Александром Николаевичем Шохиным, президентом СОСПП Дмитрием Александровичем Пумпянским, свердловскими промышленниками и предпринимателями обсудили инструменты для стимулирования деловой активности в регионе. Также наметили планы по развитию Свердловской области с привлечением бизнес-идей», – написал Паслер в своем телеграм-канале.

Кроме того, врио губернатора одобрил предложенную СОСПП идею создания попечительского совета Екатеринбургского театра оперы и балета.

«Урал Опера» – театр с более чем вековой историей, он во многом определяет культурный облик Свердловской области и пользуется популярностью у жителей и гостей региона. Всецело одобряю новый благотворительный проект, направленный на поддержку театра», – подчеркнул Паслер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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