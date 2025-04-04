Более 20 свердловских производителей масла, мяса и рыбы уличили в изготовлении фальсификата

С января по март 2025 года Россельхознадзор признал недействительными 56 деклараций на молочную, мясную и рыбную продукцию от свердловских производителей.

Как сообщили в пресс-службе уральского управления ведомства, в декларациях были допущены типовые нарушения. Например, испытания проводились в неаккредитованной лаборатории. Также в документах не указывалась информация об условиях и сроках хранения продукции, сведения о дате изготовления, весе, месте отбора прошедших лабораторные исследования проб. Не было и заявления о безопасности пищевой продукции, как того требуют технические регламенты.

Подобные нарушения допустили производители сливочного масла и сыра: ООО «Уральское масло», ООО «ТД «Белая Ферма», индивидуальные предприниматели Куваева, Галиев, Мухамадеев, Кулык, Ковтун, Воронцов, Попов, Мантаржиев, Расторгуев, Попов.

Причем у ИП Кулыка В.Н. ранее уже была отозвана декларация на сливочное масло, так как производитель добавлял в продукт растительные жиры. А у компаний «Уральское масло», «ПК «Чистые продукты», а также ИП Куваевой, Мухамадеева, Полетаева обнаружено фальсифицированное масло. Также деклараций лишились два переработчика рыбной продукции и четыре производителя мяса.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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