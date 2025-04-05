СМИ: Силовиков заинтересовала квартира Куйвашева в элитном доме

Бывший свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который стал фигурантом уголовного дела, сообщает «Коммерсант», мог заинтересовать силовиков своей недвижимостью. Как уточняет UralMash, он давал объяснения по поводу одной из своих квартир в комплексе «Ленина, 8».

В июле 2021 года он приобрел «трешку» площадью 87 квадратных метров. Пока что в ней экс-губернатор не живет, там заканчивается ремонт.

По предварительным данным, квартира могла быть приобретена не по рыночной цене, а ниже реальной стоимости, что и вызвало подозрения силовых структур.

Заметим, в том же доме имеют жилье вице-губернаторы и мэры городов Свердловской области, руководители надзорных органов в сфере строительства и ЖКХ, и другие функционеры.

Екатеринбург, Елена Сычева

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