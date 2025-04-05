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Суббота, 5 апреля 2025, 08:52 мск

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СМИ: Силовиков заинтересовала квартира Куйвашева в элитном доме

ЖК Ленина, 8

Бывший свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который стал фигурантом уголовного дела, сообщает «Коммерсант», мог заинтересовать силовиков своей недвижимостью. Как уточняет UralMash, он давал объяснения по поводу одной из своих квартир в комплексе «Ленина, 8».

В июле 2021 года он приобрел «трешку» площадью 87 квадратных метров. Пока что в ней экс-губернатор не живет, там заканчивается ремонт.

По предварительным данным, квартира могла быть приобретена не по рыночной цене, а ниже реальной стоимости, что и вызвало подозрения силовых структур.

Заметим, в том же доме имеют жилье вице-губернаторы и мэры городов Свердловской области, руководители надзорных органов в сфере строительства и ЖКХ, и другие функционеры.

Екатеринбург, Елена Сычева

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