Обновления в кабмине, судьба экс-губернатора и приметы весны, – итоги недели «Нового Дня»

После перестановок в руководстве области в конце прошлой недели минувшая пятидневка в Свердловской области выдалась относительно спокойной. Впрочем, не для экс-губернатора Евгения Куйвашева, которого с середины недели стали «отправлять» к силовикам. Об этом, а также о грядущих и состоявшихся переменах в кабмине, первых заявлениях врио главы региона Дениса Паслера и первых приметах весны, в итогах «Нового Дня».

Что с Куйвашевым?

Примерно с середины недели телеграм-каналы стали сообщать об интересе силовиков к персоне экс-губернатора Евгения Куйвашева. Речь в публикациях шла о неких коррупционных преступлениях. После того, как журналисты дозвонились до бывшего главы региона, стало очевидно – он не под арестом, иначе бы просто не смог ответить на звонок, впрочем, сам Куйвашев не опроверг сообщений в ТГ-каналах.

В субботу о том, что он стал фигурантом уголовного дела сообщил уже более авторитетный источник, «Коммерсант», но и на это Куйвашев в комментарии Ксении Собчак заявил, что находится на свободе, а про уголовное дело в отношении него надо уточнять у тех, кто распространяет эти сведения.

Первые ласточки перемен

Неизбежные перемены в правительстве Свердловской области после смены главы кабмина начались уже с понедельника. Тогда к написавшему заявление об отставке главе антикоррупционного департамента Ильхама Ширалиева присоединились вице-губернатор, курирующий социальный блок, Павел Креков и помощник Куйвашева Иван Детченя. Первому заявление подписали, а вот второму, по предварительным данным, пока нет.

Также в регион вернулась соратница Дениса Паслера Татьяна Савинова, знакомая свердовчанам по горздраву. В Оренбуржье она была вице-губернатором, и, по данным «Нового Дня», займет аналогичную позицию на Среднем Урале. А вот главой минздрава станет другой человек, вопреки публикациям в телеграм-каналах, – на должность рассматривают главу екатеринбургской скорой Игоря Пушкарева.

Также в регионе ждут еще одного члена правительства Оренбурга – Игната Петухова, который также считается ближайшим соратником Дениса Паслера.

Весна идет

На Урал пришла весна, правда, традиционно со снегом – он пошел в пятницу, и, по прогнозам синоптиков, такая погода продержится до конца следующей недели, а к последним выходным перед Пасхой снова потеплеет и станет солнечно.

Вместе с тем, в Екатеринбурге стартовал месячник чистоты. В городе начались субботники.

Также первым обращением Дениса Паслера к свердловчанам стало напоминание о начале пожароопасного периода и призыв прибраться на территории от мусора и сухой травы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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