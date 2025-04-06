В Екатеринбурге идет большой турнир по дзюдо для девушек и юношей

В Екатеринбурге проходит турнир по дзюдо для девушек и юношей до 15 лет памяти Героя России Леонида Валова, погибшего при исполнении служебного долга в 1995 году. Традиционно на турнире присутствуют семья Леонида Григорьевича и его сослуживцы.

«Леонид Валов был первым командиром СОБРа, онявляется примером для каждого из нас. В декабре 1995 года он погиб при выполнении боевой задачи в районе Гудермеса. В ходе прорыва и завязавшегося боя он принял основной огонь на себя, обеспечив условия для прорыва спецназовцев к блокированному зданию комендатуры. Мы начинали трудовой путь под его руководством, и вдохновленные его примером, силой духа, продолжаем начатый им путь. Этот турнир – дань памяти Леониду Григорьевичу», – рассказал начальник управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Свердловской области генерал-майор Константин Шуршин.

Всероссийские соревнования, проводимые в рамках проекта «Лига Патриотов» федерального партийного проекта «Выбор сильных», стали уже 23-ми по счету и собрали около 600 спортсменов из 32 регионов России. Впервые соревнования в память о Леониде Валове были организованы в 2002 году. Одним из инициаторов стал ветеран СОБРа, кавалер ордена мужества, мастер спорта СССР по дзюдо Вячеслав Окунев: «С каждым годом в соревнованиях принимают участие все больше спортсменов. В 2002 году турнир объединил более 200 спортсменов, в этом году их число приближается к 600. Изначально соревновались только юноши, теперь в турнире принимают участие и девушки. Основной целью соревнований является популяризация и развитие дзюдо среди молодежи. Задачи включают определение сильнейших спортсменов для участия в Первенстве России, повышение уровня спортивного мастерства, а также увековечивание памяти Героя России Л.Г. Валова».

«Хочу выразить благодарность организаторам турнира, федерации дзюдо Свердловской области и семье Леонида Григорьевича Валова за бережное отношение и сохранение памяти о наших героях. Леонид Григорьевич – достойный пример для каждого из нас, такие турниры играют важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения, а воспитание здоровой молодежи с правильными жизненными ориентирами – одна из главных задач проекта «Выбор сильных», – рассказал координатор проекта в Свердловской области Алексей Свалов.

Победители и призеры соревнований получат рейтинговые очки для отбора на первенство России по дзюдо 2025 года.

Екатеринбург, Елена Васильева

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